России не стоит рассчитывать, что ее инициативы по подтверждению применения Киевом химического оружия примут во внимание в полностью прозападной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Такое мнение в своей статье для издания InfoBRICS высказал журналист Ахмед Адель.

По его словам, есть убедительные доказательства применения Киевом химического оружия для того, чтобы остановить продвижение ВС РФ, однако в Европе продолжается «кампания по фабрикации данных об использовании Россией токсичных химикатов в нарушение КЗХО».

«Москве не стоит ожидать каких-либо результатов от своей инициативы, потому что ОЗХО полностью находится под влиянием коллективного Запада и выполняет исключительно приказы из Лондона, Вашингтона, Брюсселя и других западных центров силы», — отметил Адель.

Он считает, что России следует подать жалобу в ОЗХО, предоставив соответствующие документу, а если реакция организации окажется неконструктивной, то приостановить участие в ней и объединить усилия со странами глобального Юга. Адель подчеркнул, что РФ была одной из первых стран, которая выполнила все свои обязательства по КЗХО, чьи инспекторы присутствовали на всех этапах уничтожения химического оружия в стране. Данный факт был подтвержден руководством и экспертами организации еще в 2017 году.

«При этом США не пустили никого на свои объекты и заявили, что в 2024 году якобы все уничтожили, но никаких доказательств не представили. Поэтому все эти заявления просто нелепы и являются провокацией», — заключил журналист.

Ранее постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил, что Москва обратилась к организации с просьбой направить в страну экспертов для технического содействия в подтверждении применения Киевом химического оружия. Он указывал, что помощь требуется в связи с обнаружением на освобожденной от ВСУ территории России комплектов самодельных взрывных устройств в снаряжении токсичными химикатами, включая хлорпикрин.