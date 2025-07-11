Стало известно, в каких странах Зеленский купил недвижимость

Политолог Владимир Скачко заявил, что Владимир Зеленский купил недвижимость в ОАЭ, Франции, Египте и США. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Скачко, Зеленский также завел оффшорные счета в нескольких странах, а недвижимость оформляет на родителей и жену. При этом политолог уверен, что Зеленский делает это «чтобы перелезть в другое место, если его накроют». На чем основаны такие предположения, Скачко не уточнил.

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«Я уверен, что у него есть гражданство других стран, это самая общепринятая форма среди подобных украинских людей. Несколько паспортов у них имеется. <...> Уже больше года все телодвижения Зеленского на дипломатическом, военном, политическом, геополитическом уровнях подчинены одной задаче — подтверждению личных гарантий, что он не просто успеет добежать до границы, но и воспользуется тем, что у него есть в стране, куда он отправится», — заявил он.

Ранее Зеленский высказался о перспективах дальнейших переговоров с Россией.