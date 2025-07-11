В бразильском Сан-Пауло сожгли чучело Трампа

Участники протестного митинга, прошедшего в бразильском городе Сан-Пауло, сожгли чучело президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Metropoles.

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Отмечается, что митинг был организован общественными организациями, профсоюзами и парламентариями из левых партий. Чучело Трампа было сожжено вместе с американским флагом на фоне обострения разногласий между Бразилией и США по вопросу торговых пошлин.

«На акции жёстко критиковали пошлин на продукты бразильского экспорта, которые президент США ввёл в ответ на судебный процесс в отношении экс-президента Бразилии Жаира Болсонару», - говорится в публикации.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал письмо Трампа с объявление пошлин в 50% на бразильские товары, и пообещал ввести ответные пошлины на товары из США, сообщает RT.