В Польше оценили решение РФ закрыть генконсульство в Калининграде

В МИД Польши, комментируя решение России закрыть генконсульство республики в Калининграде, заявили, что считают его «неоправданным». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Варшава приняла решение закрыть российское генконсульство в Кракове. Данную меру объяснили «доказанным участием спецслужб РФ в поджоге торгового центра на улице Марывильской» в столице Польши. При этом никаких доказательств этого в Варшаве не привели. В ответ на действия польских властей в РФ приняли решение закрыть генконсульство республики в Калининграде.

Однако в Варшаве данные действия назвали «неоправданными», поскольку Польша «не ведет никакой противоправной деятельности на территории России».

«Это решение МИД РФ было хорошим расчетом, но не имело оснований. МИД Польши будет адекватно реагировать на действия России», — сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Павел Вроньский.

Также в МИД Польши порекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в РФ.