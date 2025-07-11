Странный наряд Макрона вызвал недоумение в СМИ

Издание Daily Mail указало на странный наряд президента Франции Эммануэля Макрона, который тот надел на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как отметил автор издания, на встречу в Лондоне Макрон надел жилет, при этом встреча прошла в условиях крайне жаркой погоды. Поверх жилета французский лидер надел классический костюм-тройку — Стармер же от жилета отказался.

«Он был одет в жилет – странно для такого жаркого дня», — отмечается в статье.

Ранее Макрон выступил перед королем Великобритании на французском языке.