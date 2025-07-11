Трамп сделал загадочное заявление после ударов России по Украине

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что скоро «что-то произойдет». Так он ответил на просьбу прокомментировать сегодняшние удары России по Украине.

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«Вы скоро увидите, как что-то происходит», - заявил глава Белого дома в беседе с журналистами в пятницу, 11 июля.

Названо содержание важного заявления Трампа по России

О чем именно идет речь, американский лидер уточнять не стал.

Напомним, ранее Трамп пообещал сделать важное заявление, касающееся украинского конфликта, в понедельник, 14 июля.

Также ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что в ближайшие месяцы считает реалистичным добиться прекращения огня.