"Заявки отправляли даже в Москву": украинскому мероприятию в Риме не хватило эскортниц

Международная конференция по восстановлению Украины, которая 10-11 июля проводилась в Риме, вызвала небывалый ажиотаж у европейских эскорт-агентств.

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При этом сообщается, что заказов было столько, что пришлось даже обращаться в партнерские агентства в Москву.

"Атмосфера как на Давосском форуме - девушки съезжаются со всех сторон", - рассказал украинскому изданию "Страна" один из участников мероприятия.

В одном из европейских эскорт-агентств отметили, что спрос на девушек в эти дни в Риме был такой, что эскортниц на всех не хватило.

"Заявки были разосланы даже в партнерские московские агентства", - подчеркивается в сообщении.

При этом в заявке сразу оговаривали, что клиенты - украинцы, чтобы исключить политические недоразумения.