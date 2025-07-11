В Киеве признались в публикации фальшивого отчета ООН о Еленовке

Офис уполномоченного Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца признал, что опубликовал фейк об отчете ООН с обвинениями в адрес Российской Федерации в связи с ударом по Еленовке в 2022 году, сообщает издание «Следствие. Инфо».

В конце июля 2022 года в Минобороны России проинформировали, что ВСУ совершили обстрел СИЗО в Еленовке в ДНР. Удар был нанесен РСЗО HIMARS. В следственном изоляторе содержались пленные военнослужащие вооруженных сил Украины, в частности, бойцы националистического батальона «Азов»* (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). В результате обстрела погибли 50 пленных боевиков ВСУ, а еще 73 получили ранения.

Как пишет издание, в конце июня 2025 года в соцсетях омбудсмена появилась публикация со ссылкой на якобы внутренний анализ ООН, в котором предположительно содержались «подтверждения» причастности Российской Федерации к удару в Еленовке.

«Журналисты «Следствия.Инфо» заметили несоответствия. В частности, в первоисточнике — на сайте Centre for Human Rights in Armed Conflict — говорилось, что расследование "не является докладом ООН"», — поделились подробностями авторы публикации.

После этого представители СМИ обратились к Лубинцу и в его офисе признали, что распространили фейк.