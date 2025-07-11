Польша требует от Украины системного решения проблемы эксгумации жертв Волынской резни.

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Об этом в социальной сети Х написал избранный президент страны Кароль Навроцкий.

«Я последовательно требую от украинских властей системного решения вопроса о выдаче разрешений на поиск и эксгумацию жертв Волынского геноцида. Примирение может быть основано только на правде», — написал он.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что к власти на Украине пришли абсолютно неграмотные люди, неподготовленные к государственному управлению.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина должна официально признать Волынскую резню. По его словам, «очищение представляет собой признание произошедших событий».