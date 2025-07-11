На Украине признались в публикации фальшивого отчета ООН о Еленовке

Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца признал, что опубликовал ложные данные об отчете ООН с обвинениями в адрес России в связи с ударом по Еленовке в 2022 году. Об этом пишет издание «Следствие. Инфо».

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В конце июля 2022 года в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные совершили обстрел следственного изолятора в Еленовке. Удар был совершен американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. В изоляторе содержались пленные украинские военнослужащие, в частности, бойцы нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). В результате обстрела погибли 50 пленных украинских военнослужащих, а еще 73 были ранены.

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По данным издания, в конце июня текущего года в социальных сетях омбудсмена появился пост со ссылкой на якобы внутренний анализ ООН, в котором предположительно содержались «подтверждения» причастности РФ к удару в Еленовке.

«Журналисты «Следствия.Инфо» заметили несоответствия. В частности, в первоисточнике — на сайте Centre for Human Rights in Armed Conflict — говорилось, что расследование «не является докладом ООН», — говорится в статье.

После этого представители редакции обратились к Лубинцу и в его офисе признали, что распространили ложную информацию.