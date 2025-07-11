Пока вы не уснули: обращение Кремля к Европе и задержание китайцев в Киеве

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Кремль обратился к Европе

Европейским странам стоило бы начать диалог с Москвой, основанный на взаимном уважении, однако Европейский союз (ЕС) даже не рассматривает такую возможность. С таким обращением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Существует вариант, при котором ЕС мог бы не выделять такое количество денег из кармана налогоплательщиков стран сообщества [на многомиллиардную помощь Украине]. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но такой диалог, которой будет основан на взаимном уважении, а также готовности учитывать озабоченности друг друга», — подчеркнул представитель Кремля.

Читать новость полностью

Пекин отреагировал на задержание китайцев в Киеве

Пекин выясняет обстоятельства задержания двух граждан КНР в Киеве, которых украинские власти подозревают в попытке незаконного вывоза ракетных технологий. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Китай в настоящий момент проводит проверку и изучает ситуацию», — отметила дипломат.

Читать новость полностью

В России объяснили, почему Трамп решил помогать Украине

Глубинное государство США переигрывает американского лидера Дональда Трампа и может заставить его выделить новый пакет помощи Украине. Об этом заявил News.ru член Совета Федерации России Владимир Джабаров.

Вначале июля Вашингтон приостановил поставки боеприпасов и вооружений Украине из-за истощения американских запасов. При этом уже через неделю Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву, подчеркнув, что речь идет об «оборонительных» средствах. 8 июля на заседании кабинета в Белом доме президент США заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия на Украину».

Читать новость полностью

Стало известно, что транспортировал пролетевший над Киевом самолет

© Jakub Kofluk/Zuma/TACC

Пролетевший над Киевом Ан-124 "Руслан" мог транспортировать системы американской ПВО Patriot, пишет телеграм-канал Mash.

По данным канала, он вылетел из Днепра, куда везут оружие из Польши.

"Страна" ранее писала, что на хвосте самолета был виден логотип грузовой авиакомпании "Антонов". Издание предполагало, что авиакомпания решила "перегнать" свой самолет из Днепра за границу, чтобы использовать для коммерческих полетов.

Читать новость полностью

Российский фондовый рынок отреагировал на слова Трампа

© TACC

В начале торгового дня пятницы, 11 июля, индекс Мосбиржи приближается к самому низкому значению за три месяца на фоне анонса президента США Дональда Трампа заявления относительно России, которое он собирается сделать в понедельник. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме индекс доходил до 2686 пунктов. После 9 апреля ниже он опускался только в среду, 9 июля, и тогда такая динамика также была связана с испугом инвесторов из-за слов Трампа. Глава Белого дома обрушился с критикой на российское руководство и лично президента Владимира Путина относительно их подхода к конфликту на Украине.

Читать новость полностью

Стало известно, что прошептала Копылова на прощании со Старовойтом

© Петр Ковалев/ТАСС

Девушка экс-главы Минтранса России Романа Старовойта Полина пришла на его похороны с большим букетом красных роз и прошептала, что любит его, прощаясь у гроба. Об этом пишет Telegram-канал Shot, публикуя видеозапись прощания.

«Я тебя люблю, у меня все хорошо», - сказала она, кладя на гроб Романа Старовойта большой букет красных роз.

Читать новость полностью

«Найдут и накажут»: генерал-майор о блогерше, опубликовавшей видео из военного самолета

Хвастовство блогера Марии Шалаевой о полете на военном самолете в аэропорт Ростова-на-Дону, закрытый для гражданской авиации, может привести к серьезным последствиям. Об этом рассказал «Абзацу» генерал-майор авиации Владимир Попов.

Ранее блогер Мария Ш. оказалась в центре скандала после того, как похвасталась, что летала в аэропорт Ростова-на-Дону, который не принимает гражданские рейсы, на самолете вместе со своим возлюбленным. По данным СМИ, в своей публикации, которую она потом удалила, блогер отметила, что самолеты туда летают, «просто не все и не для всех».

Читать новость полностью

Женщину в черном пакете нашли на конвейере российского завода

На ленте конвейера перерабатывающего завода в Нижнем Тагиле нашли женщину в черном пакете без признаков жизни. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, тело было замечено на заводе в большом и плотно завязанном черном пакете, а на ленту оно попало только после прохождения пакеторазрывателя. Тогда сотрудники предприятия и остановили работу конвейера, а также вызвали полицейских. В настоящее время они работают на месте происшествия.

Читать новость полностью

Врач высказался о неизлечимой болезни Софии Ротару

Певица София Ротару, прекратившая выступления в России после 2022 года, окончательно ушла в тень. Как ранее сообщил музыкальный критик Сергей Соседов, в течение долгих лет исполнительница скрывает свой диагноз — эмфизему легких. Из-за этого ей приходится жить в определенном климате.

Пульмонолог Вячеслав Овечкин в разговоре с изданием «Абзац» рассказал, чем опасна болезнь певицы. По его словам, когда эмфизема прогрессирует, легкие не способны в полной мере обеспечивать газообмен, что приводит к дыхательной недостаточности.

Читать новость полностью

На подъездах к Москве проходят массовые проверки грузовиков

На подъездах к Москве начались массовые проверки грузовиков. Как сообщает Telegram-канал Baza, сотрудники ГАИ проверяют не только документы у водителей, но и грузовые отсеки на предмет возможного нахождения в них беспилотников и иных запрещенных грузов.

Источники канала утверждают, что мероприятия по досмотру начались несколько дней назад. На многих шоссе организованы дополнительные посты инспекторов ГАИ, а большинство из них усилены нарядами полицейских. При этом, несмотря на жару, правоохранителям запретили дежурить без бронежилетов.

Читать новость полностью