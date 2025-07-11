Глава ГУР Украины призвал подписать соглашение с Россией «как можно скорее»

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (признан в РФ экстремистом и террористом) призвал Киев «как можно скорее» подписать соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

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По мнению Буданова*, соглашение необходимо подписать до конца 2025 года. При этом глава ГУР считает, что заключить такое соглашение возможно, если в переговорах будет участвовать Россия, Украина и США.

«Буданов заявил, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца этого года», — сообщает издание.

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Помимо этого Буданов* добавил, что в ближайшее время ВСУ могут получить от США дополнительные системы ПВО. По его словам, позиция главы Белого дома Дональда Трампа по ситуации на Украине не изменилась.

Ранее Буданов* доложил Владимиру Зеленскому об «уязвимых местах» России.

*Признан террористом и экстремистом в России.