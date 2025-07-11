Эксперт заявил о точке в конфетно-букетном периоде России с Трампом

Доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что США и Украина не согласятся на новые предложения России, а в отношениях Москвы и Вашингтона закончится короткий «конфетно-букетный период». Об этом Пинчук рассказал «Царьграду».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Малайзии. После встречи Рубио заявил, что Москва предложила новый подход к украинскому урегулированию.

Рубио не уточнил, в чем именно состоит этот подход. Он отметил, что «не назвал бы это чем-то, что гарантирует мир», но подчеркнул, что эта концепция будет представлена президенту США Дональду Трампу.

По словам Пинчука, по косвенным признакам можно судить, что ни Киев, ни Вашингтон на новые предложения не согласятся. По его версии, Россия могла предложить остановку боевых действий в Сумской и Харьковской областях в ответ на полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Отказ Трампа - даже не отказ, а понимание, что Украина на это не пойдет. [Поэтому] это некая точка в этом краткосрочном конфетно-букетном периоде с Трампом», - считает Пинчук.

Он добавил, что Трамп будет поддерживать Украину. Пинчук указал, что президент США планирует возглавить инвестиционный фонд для реконструкции Украины, и это «очень серьезное и символическое решение».