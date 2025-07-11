Названо содержание важного заявления Трампа по России

От президента США Дональда Трампа не стоит ждать «революционных» заявлений, но существует вероятность, что он объявит о введении «мягких» санкций против России. Такое мнение выразил американист Малек Дудаков в интервью газете «Взгляд».

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«Мы слышали уже множество подобных анонсов от президента США, в том числе и по урегулированию на Украине. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Однако нельзя исключать вероятность каких-то сильных решений американского лидера», — отметил эксперт.

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Он указал на то, что в случае утверждения обеими палатами Конгресса США соответствующего законопроекта документ не будет представлять собой радикальный вариант санкционных ограничений. По мнению Дудакова, он будет включать «разнообразные исключения и пространство для маневра» американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что выступит 14 июля с важным заявлением касательно России. По словам президента США, он разочаровался в действиях Москвы, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель».