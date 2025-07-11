В Индии отец убил забеременевшую после изнасилования дочь, чтобы избежать позора

В Индии мужчина совершил «убийство чести», чтобы избавить свою семью от позора — его жертвой стала несовершеннолетняя дочь, зачавшая ребенка вне брака. Об этом сообщает The Times of India.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в городе Барейли (штат Уттар-Прадеш) в августе 2024 года. Как установило следствие, мужчина задушил свою 17-летнюю дочь, которая была на шестом месяце беременности. Несколькими месяцами до этого девушка сбежала из дома со своим парнем. Когда родственники вернули ее домой, они обнаружили, что девушка ждет ребенка.

Сначала подсудимый заявил, что с его дочерью расправились неизвестные. Но через некоторое время в полицию на отца заявил брат убитой девушки. Юноша рассказал, что отец задушил его сестру из-за насмешек соседей: те насмехались над ним, что девушка забеременела вне брака.

Следствие доказало виновность мужчины: его приговорили к пожизненному заключению и штрафу в 100 тысяч рупий (около 90 тысяч рублей).

Суд отдельно рассмотрит дело в отношении насильника жертвы.