Швейцарский журналист, медиа-предприниматель и политик Роджер Кёппель заявил, что украинский кризис начался, так как Запад отверг дипломатические усилия России. Об этом он рассказал «Известиям».

По мнению Кёппеля, именно Россия сейчас стремится остановить конфликт. Он заявил, что западные страны относились к РФ надменно и отказывались от дипломатии.

«Всем на Западе, кто злится и говорит, мол, эти русские, они - ужасные милитаристы, <…> стоит лишь на мгновение задуматься о том, почему вообще возникла эта ситуация», - заявил журналист.

Он добавил, что Россия направляла предупреждения западным странам в 2006-м и в 2008 году. Затем были подписаны минские соглашения, но именно Запад их саботировал, подчеркнул Кёппель. По его мнению, сейчас для России важны не поверхностные идеи, а решение реальных вопросов безопасности.

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Ранее аналогичную точку зрения высказал французский бизнесмен, лидер «Международного альянса патриотов» Тьерри Андре Лоран-Пелле. Он заявил, что Россия пыталась решить украинскую проблему с помощью дипломатии, но конфликт был неизбежен из-за агрессивного подхода западных стран

По мнению Лоран-Пелле, Запад стремился «разделить» РФ и получить доступ к российским ресурсам. Он считает, что именно с этой целью западные страны решили дестабилизировать Украину.