В Швейцарии раскрыли причину украинского кризиса

Мария Иванова

Швейцарский журналист, медиа-предприниматель и политик Роджер Кёппель заявил, что украинский кризис начался, так как Запад отверг дипломатические усилия России. Об этом он рассказал «Известиям».

В Швейцарии раскрыли причину украинского кризиса
© РИА Новости

По мнению Кёппеля, именно Россия сейчас стремится остановить конфликт. Он заявил, что западные страны относились к РФ надменно и отказывались от дипломатии.

«Всем на Западе, кто злится и говорит, мол, эти русские, они - ужасные милитаристы, <…> стоит лишь на мгновение задуматься о том, почему вообще возникла эта ситуация», - заявил журналист.

Он добавил, что Россия направляла предупреждения западным странам в 2006-м и в 2008 году. Затем были подписаны минские соглашения, но именно Запад их саботировал, подчеркнул Кёппель. По его мнению, сейчас для России важны не поверхностные идеи, а решение реальных вопросов безопасности.

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Ранее аналогичную точку зрения высказал французский бизнесмен, лидер «Международного альянса патриотов» Тьерри Андре Лоран-Пелле. Он заявил, что Россия пыталась решить украинскую проблему с помощью дипломатии, но конфликт был неизбежен из-за агрессивного подхода западных стран

По мнению Лоран-Пелле, Запад стремился «разделить» РФ и получить доступ к российским ресурсам. Он считает, что именно с этой целью западные страны решили дестабилизировать Украину.