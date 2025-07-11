Келлог приедет на Украину

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что приедет в Киев 14 июля. Его визит продлится неделю, передает украинское издание "Новости Live".

"Мы будем в Киеве в понедельник [14 июля]", - сказал он журналистке украинского издания "Новости Live" на полях конференции по восстановлению Украины в Риме.

Видео со спецпосланником издание опубликовало в своем телеграм-канале.

"Мы будем там всю неделю", - добавил Келлог. В прошлый раз спецпосланник посещал Киев в феврале.

9 июля Келлог на полях конференции в Риме встретился с Владимиром Зеленским, который затронул тему поставок оружия и систем ПВО Украине.