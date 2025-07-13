В США заявили об отсутствии козырей у Трампа против России

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нет козырей против России. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал американский аналитик Уилл Шрайвер.

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«Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали. А о военной эскалации просто не может быть и речи», — написал эксперт.

Профессор Гроссман: Путин ставит интересы России выше имиджа Трампа

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по поводу России, но не раскрыл его содержание. Президент США подчеркнул, что разочарован в Москве, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

До этого Трамп резко высказался о разговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что слышит «много чуши» от президента РФ, которая «звучит хорошо, но в итоге бессмысленно».

Ранее американский профессор объяснил резкие высказывания Трампа в адрес Путина.