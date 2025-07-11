Очевидцы заметили над Киевом гражданский самолет. Кадры воздушного борта появились в соцсетях в пятницу, 11 июля.

Украина закрыла воздушное пространство в 2022 году — с тех пор оно не открывалось. Видео с самолетом опубликовал телеканал «Звезда».

Сообщается, что самолет может принадлежать российской компании — ранее он был конфискован канадскими властями в начале специальной военной операции.

Так, воздушное судно принадлежало авиакомпании «Волга-Днепр», решение о его аресте принял высший суд Онтарио. Лайнер выполнял рейс с тестами на COVID-19 из Китая, когда оказался на территории Канады. О захвате судна украинской стороной впервые сообщила в 2022 году вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Readovka.

Ранее Украина конфисковала судно USKO MFU, которое следовало под флагом Камеруна, за то, что оно якобы также занималось перевозкой зерновых культур из российского порта в Севастополе.

Утверждается, что капитан оказался виновен, поскольку полуостров является «оккупированной» Россией территорией, поэтому фактически нанес ущерб интересам Киева.