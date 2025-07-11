СМИ: Путина не волнует недовольство Трампа

Президента РФ Владимира Путина не беспокоит недовольство главы США Дональда Трампа подходом России к украинскому кризису. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Как отмечает NYT, российские войска «продвигаются с новой силой», и руководство страны игнорирует резкую критику в адрес России со стороны Трампа в последние дни. По словам собеседников газеты, Путин убежден, что превосходство России на поле боя растет, и что оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы.

Источники NYT подчеркнули, что Путин считает прекращение боевых действий невозможным без существенных уступок со стороны Украины. Более того, по словам аналитиков, президент России, похоже, уже учел возможность нового давления со стороны США.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Республиканцы пытаются заручиться поддержкой Трампа в отношении новых санкций против РФ. Но становится все более очевидным, что Путин готов рискнуть отношениями с президентом США ради капитуляции Украины, заключила газета.

После телефонного разговора с Путиным 3 июля Трамп сообщил, что прогресса в украинском урегулировании достичь не удалось, и заявил о своем разочаровании. Позже он снова заявил, что «разочарован в России», но предложил «посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель». Он заявил, что 14 июля может сделать «важное заявление по России».