Названа причина выхода стран Европы из Оттавской конвенции

Реальной причиной выхода Польши, Финляндии и стран Балтии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин является внушаемая жителям этих государств так называемая угроза со стороны Союзного государства (СГ) России и Белоруссии. Такое мнение выразил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Ранее о выходе из Оттавской конвенции сообщили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

"Каковы же реальные причины внезапного выхода европейских государств, граничащих с Россией и Беларусью, из Оттавской конвенции? Очевидно, что руководству этих стран необходимо непрерывно убеждать своих избирателей в росте мнимой военной угрозы со стороны Союзного государства. Приходится демонстрировать крайнюю озабоченность национальной безопасностью и активное противодействие "угрозе с Востока", неустанно удовлетворять растущие аппетиты военной машины в ущерб другим статьям расходов бюджета", - говорится в статье Ревенко, опубликованной в газете министерства обороны "Белорусская военная газета. Во славу Родины".

По его словам, неизбежным стало и появление круга лиц, рассчитывающих на быструю прибыль от милитаризации и лоббирующих ускоренное создание военных производств.

"Кроме того, возникла хорошая возможность запросить столь необходимое дополнительное финансирование под конкретный "проект" у Европейского союза и НАТО. Сиюминутная выгода вроде бы налицо", - указал Ревенко.

При этом он привел мнение экспертов, доказавших, что защитить границы государства можно с помощью других современных средств, которые не запрещены Оттавской конвенцией и не причиняют гражданскому населению ущерб неизбирательного характера. "Тем более, что по факту протяженность границ НАТО на востоке не исчисляется десятками тысяч километров, а для их усиления уже и так были приняты беспрецедентные меры. Стоит ли говорить, что громкое популистское решение о выходе из Оттавской конвенции вроде бы небольшого количества государств приведет к весьма серьезным гуманитарным последствиям, а также станет очередным триггером для разрушения других международных договоренностей в сфере разоружения и контроля над вооружениями?" - отметил начальник департамента.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения боевых действий.