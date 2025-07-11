Обзор иноСМИ: причина крушения Air India, Макрон оскорбил короля Британии

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© John Rainford/Zuma/TACC

Дочь Келлога заявила, что Трамп рискует «опозориться» на Украине

Меган Моббс, дочь спецпосланника американского президента Кита Келлога, заявила The Times, что на Украине может повториться провальный для США «афганский сценарий». Моббс руководит гуманитарным фондом, который с 2022 года активно поддерживает Украину.

Моббс трижды голосовала за Трампа и «согласна с 95-ю процентами его слов». Но в то же время она считает, что президент США рискует «опозориться» из-за своего подхода к России. По мнению дочери Келлога, сценарий Афганистана для США может повториться, если в рамках украинского кризиса произойдет что-то «катастрофическое» или если Украина во время президентства Трампа потеряет еще больше территорий. Моббс подчеркнула, что в масштабах истории будет важно не то, как начался украинский конфликт, а как он завершился. В то же время она возложила ответственность за украинский кризис на экс-президента США Джо Байдена.

Предварительной причиной крушения Air India считают ошибку пилотов

Расследование авиакатастрофы самолета Air India сосредоточено на действиях пилотов и пока не указывает на какую-либо проблему с Boeing 787 Dreamliner, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с предварительными оценками американских чиновников. Boeing авиакомпании Air India, летевший в Лондон, разбился 12 июня сразу после взлета в аэропорту Ахмадабада. Это первая катастрофа с жертвами за все время эксплуатации Dreamliner.

В результате крушения погибли 274 человека. Среди погибших - 241 находившийся на борту и 33 человека, которые оказались на месте падения самолета. Из находившихся на борту выжил только один человек - 40-летний Рамеш Висвашкумар, который был пассажиром. По данным WSJ, предварительные результаты расследования показали, что переключатели, управляющие подачей топлива к двум двигателям самолета, были выключены. Следователи считают, что это привело к потере тяги вскоре после взлета. Пилоты используют переключатели для запуска двигателей самолета, их остановки или сброса в определенных аварийных ситуациях. В министерстве гражданской авиации Индии ранее заявили, что рассматривают саботаж в качестве одной из возможных причин крушения Boeing.

«Этот фарс показывает, как низко пали Британия и Франция»

Редактор The Telegraph Аллистер Хит заявил, что «фарс» во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Лондон показывает, «как низко пали Британия и Франция». Хит отметил, что не видел «более отвратительного зрелища», чем премьер Британии Кир Стармер, «пресмыкающийся» перед Макроном. Автор статьи попрощался с Британией - «родиной Черчилля, личной свободы, промышленной революции и отмены рабства», а также с Францией - «родиной де Голля, меритократии, рационализма и 365 видов сыра».

По мнению Хита, эти две великие когда-то страны превратились в «несостоявшиеся государства, застрявшие в экономическом, культурном и социальном порочных кругах». Теперь Франция и Великобритания снова сходятся, несмотря на Brexit, «копируя худшие патологии друг друга»: от высоких налогов до шаткости, от фискальной невоздержанности до плохой еды: вопрос лишь в том, кто рухнет первым. По словам Хита, Стармер и Макрон изо всех сил стараются выиграть эту гонку своей «идиотской, разрушительной и нигилистической политикой». Обе страны резко ослабли, их вооруженные силы сократились до минимума, их геополитическое отступление ускоряется, их экономики едва растут, а промышленность опустошена. Государственный визит президента Франции оказался жалким пиршеством, трагическим зрелищем, где самый невзрачный из хозяев (Стармер) подталкивал самого напыщенного гостя (Макрона) к косплею политики великих держав, заключил автор статьи.

Макрон «оскорбил» короля Британии

Во время трансляции речи, произнесенной Эммануэлем Макроном на государственном ужине в Виндзоре, ведущий телеканала GB News Патрик Кристис прервал трансляцию и раскритиковал французского президента. Об этом рассказала газета Le Figaro.

Как отмечает издание, по мнению Кристиса, французский президент, торжественно упомянув «тяжелые испытания в окопах» и «жертву союзников», совершил «оскорбительный» поступок. В чем же причина такого недовольства? Речь по-французски под люстрами в Виндзоре, за королевским столом. По мнению Кристиса, Макрон должен был «проявить вежливость» и заговорить по-английски. Телеведущий подчеркнул, что у Макрона «идеальный» английский, но президент решил произнести «80 процентов своей речи» на французском. Кристис добавил, что король Британии Карл III покивал, но было видно, что он ничего не понял. Карл, по словам ведущего говорит по-французски, но «на уровне средней школы».

«Премьер Японии смирился с российскими Курилами»

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сделал опрометчивое замечание, выступая с речью накануне выборов в Палату советников, сообщает UHB. Исиба заявил, что береговая линия префектуры Нагасаки будет самой длинной в Японии, «если исключить Северные территории». Северными территориями в Японии называют российские Южные Курилы.

Как отмечает UHB, некоторые японцы предположили, что Исиба смирился с потерей Курил. Потомки жителей островов заявили, что премьеру стоило «подобрать более удачную формулировку». Один из пользователей написал в комментариях к статье, что Исиба «махнул рукой на Китай, Америку, Россию». Другой комментатор отметил, что премьер «не задумывается о том, какой эффект будут иметь его заявления». Пользователи также назвали слова Исибы «позором» и обвинили его в некомпетентности.