Невестку Трампа подловили папарацци: фото Лары Трамп

Невестку президента США Дональда Трампа Лару Трамп подловили папарацци. Неизвестный фотограф сделал несколько снимков 42-летнего политика в купальнике во время катания на сап-борде. Вскоре фотографии появились на сайте онлайн-таблойда tmz.com, который специализируется на новостях о знаменитостях, развлекательной индустрии и сплетнях.

Впрочем, Лара Трамп не испугалась журналистов и даже помахала рукой фотографу. Политик очень много времени проводит в спортзале и обладает внушительным рельефом. Также она активно продвигает свой спортивный бренд, ориентированный на патриотическую аудиторию.

Во время избирательной кампании Дональда Трампа Лара неустанно агитировала за своего свекра. Супруга среднего сына Трампа Эрика гастролировала по стране в рамках «Тура по расширению прав и возможностей женщин». После избрания тестя на пост президента в прессе писали, что она может заменить в Сенате Марко Рубио, если тот станет государственным секретарем США. В конце концов Лара Трамп сняла свою кандидатуру с рассмотрения в Сенат от штата Флорида.

Лара и Эрик Трамп женаты с 2014 года. У пары есть 7-летний сын, 5-летняя дочь и три собаки.

Как выглядит невестка Дональда Трампа — в галерее «Рамблера».