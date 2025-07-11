«Сумасшедший антихрист»: чем обернется война Пашиняна с церковью?

В Армении разворачивается громкий политический скандал с арестами архиепископов, оппозиционных политиков и бизнесменов. Как жители страны оценивают происходящее, и могут ли наручники защелкнуться на Патриархе - Католикосе всех армян, разбиралась «Комсомольская правда».

Напомним, что осенью 2020 года после крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение, в рамках которого армянская сторона уступила территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области. А в 2023 году Армения согласилась на расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха. Республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года.

На этом фоне с резкой критикой Пашиняна выступил Католикос Гарегин II. А 27 июня армянский спецназ вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина - монастырского комплекса, духовного и административного центра ААЦ, где находится резиденция Патриарха. Перед этим два архиепископа были арестованы по обвинению в призывах к захвату власти.

Аресты священников

Власти уверяют, что предотвращают госпереворот. Священников обвинили в госизмене, подготовке терактов и убийств, а также им в вину вменяют связи с Россией. Сам же премьер Армении Никол Пашинян уже объявил, что «возглавил освобождение церкви от антихриста», пишет газета.

Однако жители страны уверены, что Никол Пашинян начал зачистку всех, кого считает угрозой своей власти. Так, арестованный архиепископ Баграт Галстанян является лидером протестного движения «Священная борьба».

«Именно он летом 2024-го стоял на главной площади страны с требованием отставки Пашиняна, считая его политику предательской. Массовые протесты начались после того, как власти согласились на передачу четырех приграничных сел Азербайджану», - отмечает издание.

А глава Ширакской епархии Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в «призывах к насильственному свержению власти» после того, как полтора года назад в одном из интервью рассуждал о возможности отстранения правительства военными, отвечая на вопрос корреспондента.

Аресты политиков и бизнесмена

Арестован и российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян, владелец энергетических сетей Армении, заступившийся за церковь. К нему пришли после заявления о том, что «если политики не справятся, мы вмешаемся в эту кампанию против церкви по-своему». Также власти приняли закон о возможности национализировать бизнес Карапетяна.

Подвергаются давлению и оппозиционные депутаты партии «Армения». Один из них - Артур Саркисян - арестован по обвинению в госизмене и связи с архиепископом.

«Мы все потенциально готовы к аресту. Но мы не боимся, потому что знаем, какая цена вопроса. Это - ни много ни мало - останется ли Армения на карте или нет», - заявил депутат оппозиционной партии «Армения» Артур Хачатрян.

По его словам, сейчас в стране развернут тотальный политический террор против церкви, и начался он после проведения в Швейцарии Всемирного совета церквей, где был поднят вопрос о защите исторического наследия в Карабахе и отправлены письма в ЮНЕСКО и ООН.

«Сразу после этого лидер мусульман в Азербайджане Пашазаде заявил, что наша Церковь - негодяи и террористы. И на следующий же день нападки на церковь начались Пашиняном и его женой», - заметил он.

Также представитель оппозиции констатировал, что депутатам не дают возможность ознакомиться с мирным договором с Азербайджаном, подготовка которого сейчас активно ведется. В партии подозревают, что документ не содержит «никаких гарантий безопасности для Армении», а Пашинян, чтобы сохранить свою власть, «действует по указке Анкары и Баку».

«Даже не спрашивайте про этого сумасшедшего антихриста»

Часть жителей Армении шокированы действиями премьер-министра в отношении церкви и считают, что Николу Пашиняну не стоит «лезть в дела» Эчмиадзина, отмечает корреспондент газеты.

«Даже не спрашивайте у меня про этого сумасшедшего антихриста! Господи, прости! Господи, прости!» - заявил 65-летний Васген.

А продавец свечей в церковной лавке Нана отметила, что в момент задержания архиепископа Микаэла «полицейским стыдно было, они отворачивались, глаза опускали».

«Я уверен, как только власть Пашиняна кончится, сразу станет известно, что он сумасшедший. А еще - массовый психоз у тех, кто верит в липовые доказательства против священников. Я сам работал в полиции, знаю, о чем говорю. А бизнесмена Карапетяна за что посадили? И бизнес у него отбирают», - заявил местный житель Алексей.

При этом среди жителей страны ходят слухи, что готовится арест и Патриарха.

«Цель Пашиняна убрать все точки сопротивления: бизнес с российскими корнями, церковь. (…) У него одна цель – удержаться у власти. И кто ему даст гарантии этого – Россия или Турция – на того он и будет «работать». Вот и все. (…) Власти раскачивают мнение, что это Россия виновата в потере Арменией Карабаха. Начались разговоры о том, чтобы убрать русскую военную базу в Гюмри. Запад и Турция только этого и ждут», - считает армянский политик, экс-депутат Ани Самсонян.

А политолог и журналист Арман Абовян уверен, что то, что сейчас происходит с церковью – это попытка «уничтожения идентичности армян», так как страна «должна стать серой, послушной зоной между Турцией и Азербайджаном».

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что стране нужна новая Конституция, утвержденная всенародным голосованием.