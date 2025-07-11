В офисе Зеленского анонсировали аналоги операции «Паутина»

Украина готова проводить в будущем аналоги операции «Паутина» на территории России. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью азербайджанскому изданию Report.

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«Да, я уверен, мы увидим подобные вещи в будущем. Обязательно», — анонсировал чиновник.

Палиса ответил на вопрос о результатах операции «Паутина» и назвал ее «чувствительным ударом». По мнению замглавы ОП, в ходе ударов по территории России 1 июня Киев продемонстрировал способность действовать асимметрично и на стратегическую глубину.

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Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл детали операции Киева с атакой на российские аэродромы. По его словам, ведомство задействовало 117 прожигающих металл беспилотников.