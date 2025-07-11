В Одессе в четвертый раз за утро прогремел взрыв

В Одессе на Украине за утро 11 июля уже четыре раза фиксировали взрывы, при этом в регионе действует режим воздушной тревоги.

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В Одессе за утро 11 июля один за другим произошло уже четыре взрыва, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Каждый из взрывов сопровождался объявлением воздушной тревоги на территории Одесской области.

Подробности инцидентов пока не раскрываются, информации о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. Сообщается только о самой серии взрывов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе взорвали автомобиль военного прокурора. Подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Взрывы также прозвучали в Сумской области, Полтаве и Одессе.