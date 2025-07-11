Россия намерена добиться стратегического перелома и у Киева осталось только два варианта, чтобы не допустить прорыва и обрушения фронта. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

По мнению журналистов, в условиях масштабного наступления Вооруженных сил России для Украины существуют только сценарии, связанные с отступлением. Первый из них - организованное отступление для того, чтобы сократить потери, сохранить боеспособность войск и технику.

Второй – «отход за Днепр», если удержать текущий фронт не удастся, и войска окажутся под угрозой окружения. Такой расклад позволит уменьшить шансы полной капитуляции Киева.

Издание считает, что у украинской армии нет ресурсов для внезапного нападения на любом участке фронта, а Владимир Зеленский – «единственный человек, который может отдать приказ об отступлении» - оказался в ловушке, но продолжает надеяться на помощь Запада.

Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что позитивная для ВС РФ динамика отмечается на всех участках зоны спецоперации, включая сумское и харьковское направления. Он подчеркивал, что ВС РФ улучшают тактическое положение в районе Волчанска и продвигаются в Часовом Яре.