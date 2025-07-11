В МИД Армении оценили встречу с Азербайджаном

Армения положительно рассматривает итоги встречи с Азербайджаном в Абу-Даби.

Такое заявление сделала пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, информация размещена в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Армения также считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьёзной основой для дальнейшей реализации мирного процесса», — отметила она.

По итогам встречи Армения и Азербайджан выпустили идентичные заявления, включая вопрос разблокировки региональных коммуникаций. Проект «Перекрестки мира» направлен на решение данного вопроса.