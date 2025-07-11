Нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с вызывающими заявлениями. В своей речи в Риме он озвучил два послания, адресованных президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Эти заявления были сделаны перед европейскими коллегами, которые собрались в Риме для обсуждения восстановления Украины.

Первое послание было адресовано Путину. Оно было кратким: Европа не собирается сдаваться. Этими словами Мерц описал текущую ситуацию в украинском конфликте, обращаясь к России. Второе послание было адресовано Трампу, который не присутствовал на встрече. Канцлер призвал его оставаться с европейцами, так как они «едины в стремлении к стабильному политическому порядку в мире».

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Мерц добавил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Киеву. По его словам, ФРГ уделит особое внимание восстановлению энергетической отрасли.

Напомним, что изменение позиции Трампа – это часть стратегии переговоров. Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник.