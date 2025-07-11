Макрон заявил о «стратегическом сигнале» Москве

«Коалиция желающих» планирует организовать патруль на воздушном и морском пространстве Украины после подписания мирного договора о прекращении огня с Россией.

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Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в рамках пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

— Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии, — высказался французский лидер.

Видеозапись пресс-конференции опубликована на YouTube.

Подобная инициатива, по словам Макрона, является «стратегическим сигналом» Москве.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России, однако он не стал раскрывать его содержание.

Макрон призвал Путина сделать одну вещь

По словам авторов хорватского издания Advance, у президента США почти нет рычагов влияния на РФ. Угрозы главы Белого дома «пустые», и поэтому не достигают цели. А в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung считают, что у Украины осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения от РФ.