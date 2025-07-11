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Над регионами России за ночь сбили 155 украинских беспилотников

За ночь системы противовоздушной обороны сбили 155 украинских беспилотников, из которых 11 были уничтожены над Московским регионом. Об этом сообщает ТАСС.

В течение указанного времени перехвачены и уничтожены беспилотные аппараты различного типа, в том числе над Курской, Брянской, Смоленской и Белгородской областями, а также в районе Крыма и Черного моря.

СМИ: Трамп посылает закодированные послания Киеву и Москве

Некоторые близкие к президенту США Дональду Трампу считают его действия скорее тактическими шагами в переговорах, чем кардинальными изменениями в стратегии по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.

По их мнению, Трамп отправляет России и Украине "закодированные сообщения", усиливая риторику и демонстрируя готовность к возможным действиям, если стороны не пойдут на уступки.

Марочко: Киев перебросил в бои под Харьков наемников из шести стран НАТО

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ привлекло для боевых действий у Харькова наемников минимум из шести стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

После короткой паузы зафиксированы иностранные переговоры на линии боевого соприкосновения северо-западнее города. Он отметил, что присутствие представителей шести государств НАТО подтверждено и что их манера общения свидетельствует о наличии западной военной подготовки и опыта в зоне специальной военной операции.

США могут продать союзникам по НАТО наступательное оружие для Украины

Представители американской администрации, слова которых приводит Axios, опровергают информацию о том, что Дональд Трамп планирует вооружать Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источникам портала, союзники по НАТО могут приобрести у США как оборонительные, так и наступательные виды вооружений для передачи Киеву, что считается значительным сдвигом в политике Вашингтона.

В то же время, официальные представители США отрицают, что планы по продаже оружия означают непосредственное вооружение Украины со стороны Трампа или американской администрации.

Лавров пообщался с Рубио в кулуарах заседания ВАС в Куала-Лумпуре

Министры иностранных дел России и США, Сергей Лавров и Марко Рубио, провели в Куала-Лумпуре беседу, которая длилась около часа. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в кулуарах заседания глав МИД Восточноазиатского саммита и прошла в дружеской и позитивной атмосфере, с активной жестикуляцией и обменом рукопожатиями. Лавров улыбался, а Рубио похлопал его по плечу, демонстрируя готовность к диалогу.

Министр находится в Малайзии с 10 по 11 июля в рамках участия в мероприятиях АСЕАН.