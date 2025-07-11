Пока вы спали: разговор Лаврова и Рубио и послания Трампа Москве

Елена Прошина

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Пока вы спали: разговор Лаврова и Рубио и послания Трампа Москве
© РИА Новости

Над регионами России за ночь сбили 155 украинских беспилотников

За ночь системы противовоздушной обороны сбили 155 украинских беспилотников, из которых 11 были уничтожены над Московским регионом. Об этом сообщает ТАСС.

В течение указанного времени перехвачены и уничтожены беспилотные аппараты различного типа, в том числе над Курской, Брянской, Смоленской и Белгородской областями, а также в районе Крыма и Черного моря.

СМИ: Трамп посылает закодированные послания Киеву и Москве

Некоторые близкие к президенту США Дональду Трампу считают его действия скорее тактическими шагами в переговорах, чем кардинальными изменениями в стратегии по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.

По их мнению, Трамп отправляет России и Украине "закодированные сообщения", усиливая риторику и демонстрируя готовность к возможным действиям, если стороны не пойдут на уступки.

Марочко: Киев перебросил в бои под Харьков наемников из шести стран НАТО

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ привлекло для боевых действий у Харькова наемников минимум из шести стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

После короткой паузы зафиксированы иностранные переговоры на линии боевого соприкосновения северо-западнее города. Он отметил, что присутствие представителей шести государств НАТО подтверждено и что их манера общения свидетельствует о наличии западной военной подготовки и опыта в зоне специальной военной операции.

США могут продать союзникам по НАТО наступательное оружие для Украины

Представители американской администрации, слова которых приводит Axios, опровергают информацию о том, что Дональд Трамп планирует вооружать Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источникам портала, союзники по НАТО могут приобрести у США как оборонительные, так и наступательные виды вооружений для передачи Киеву, что считается значительным сдвигом в политике Вашингтона.

В то же время, официальные представители США отрицают, что планы по продаже оружия означают непосредственное вооружение Украины со стороны Трампа или американской администрации.

Лавров пообщался с Рубио в кулуарах заседания ВАС в Куала-Лумпуре

Министры иностранных дел России и США, Сергей Лавров и Марко Рубио, провели в Куала-Лумпуре беседу, которая длилась около часа. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в кулуарах заседания глав МИД Восточноазиатского саммита и прошла в дружеской и позитивной атмосфере, с активной жестикуляцией и обменом рукопожатиями. Лавров улыбался, а Рубио похлопал его по плечу, демонстрируя готовность к диалогу.

Министр находится в Малайзии с 10 по 11 июля в рамках участия в мероприятиях АСЕАН.