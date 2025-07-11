По образцу гитлеровских Альп: на Украине строят бункер для Зеленского

В Карпатах может появиться новый подземный комплекс для Владимира Зеленского. Об этом заявил aif.ru генерал-майор, Герой России и председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

© РИА "ФедералПресс"

«Информация о количестве бункеров считается гостайной киевского режима. Но абсолютно точно известно о том, что рассматривается строительство нового бункера на Западной Украине в Карпатах», – сказал он.

Липовой отметил, что идея Киева возвести убежище в горах напоминает действия руководства нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Тогда верхушка Третьего рейха предпринимала попытки создать неприступную базу в труднодоступных регионах Альп.

Ранее портал 360.ru со ссылкой на заявление Владимира Зеленского сообщил, что украинская сторона не намерена возвращаться к переговорам с Россией. Он настаивает на завершении договоренностей, достигнутых в ходе второй встречи, в частности по вопросам обменов.