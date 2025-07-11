Мерц призвал Словакию перестать блокировать санкции против РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал словацкие власти одобрить восемнадцатый пакет ограничительных мер в отношении России. Соответствующую информацию распространило агентство Reuters.

Настоятельно призываю Словакию и ее премьер-министра отказаться от противодействия и обеспечить принятие 18-го санкционного пакета, заявил политик.

Согласно данным, новый пакет ограничений включает меры в энергетической и банковской сферах. В частности, операторам из ЕС будет запрещено участвовать в операциях, связанных с газопроводами «Северный поток», а 77 судов войдут в перечень российского теневого флота. Также вводится запрет на импорт продукции, произведенной из переработанной российской нефти.

Кроме того, существующие ограничения на использование системы SWIFT будут ужесточены до полного запрета транзакций и распространены на дополнительные российские кредитные организации. Ограничения также затронут финансовые структуры, финансирующие торговые операции с Россией в обход санкций, а также поставки ряда критически важных технологий.

Фицо: Словакия не поддержала санкции против России из-за нацинтересов

Напомним, что 9 июля 2025 года Словакия повторно заблокироваоа утверждени Европейским союзом (ЕС) 18-го пакета санкционных мер против РФ.