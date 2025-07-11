Удар на $50 млрд долларов: контратака Путина в ответ на санкции возмутила Запад
Ответные действия Москвы на новые санкции Запада обернуться для последнего многомиллиардными убытками. Как отмечают аналитики немецкого издания Biznes Alert, попытки лишить доходов Россию не только не увенчались успехом, но и спровоцировали Кремль на жесткие меры.
«Москва все больше централизует свою экономику, превращая ее в крепость», – сказано в материале.
Отмечается, что с момента введения санкций российский президент Владимир Путин подписал ряд указов, направленных на конфискацию зарубежных активов на территории РФ. Среди них оказались и крупные европейские корпорации, такие как немецкий энергетический концерн Uniper и датская пивоваренная компания Carlsberg. Эксперты оценивают общий объем изъятых западных активов примерно в $ 50 млрд за последние три года.
Российская сторона объясняет такие шаги необходимостью защиты национальной экономики в условиях внешнего давления. В европейских СМИ также отмечается, что под действием указов Путина иностранные бренды были вытеснены с российского рынка. При этом сам президент утверждает, что уход западных компаний открыл путь для активного роста отечественного производства и стимулировал локализацию производства.
Он настаивает на важности перехода к новой экономической модели, независимой от глобализационных процессов. Усиление государственного влияния в экономике Кремль рассматривает как часть масштабного проекта по созданию самодостаточной и санкционно-устойчивой системы. Такая трансформация должна обезопасить страну от внешних угроз и укрепить ее финансовый суверенитет, пишет АБН24. Ранее «ФедералПресс» оценил, как новые санкции США против России повлияют на мировую экономику.