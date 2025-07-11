Россия обошла запреты ЕС через Турцию: в Европе признали провал санкционной стратегии
Несмотря на усилия Евросоюза по ограничению импорта российских энергоносителей, Москва нашла способ сохранить присутствие на европейском рынке газа. Как сообщает немецкое издание Telepolis, Кремль использовал разногласия между странами ЕС и заключил стратегическое соглашение с Турцией.
«Россияне пользуются разногласиями в ЕС и укрепляют газовые соглашения с Турцией. Новые маршруты гарантируют им бесперебойные поставки в Европу, несмотря на планы Брюсселя поэтапного отказа», – пишут авторы.
В Брюсселе некоторое время назад представили план по ужесточению санкционной политики, предусматривающий полный отказ от закупок топлива из России. Однако, по оценке немецких аналитиков, ответ Москвы оказался оперативным и продуманным. Отмечается, что ряд стран ЕС, включая Венгрию и Словакию, выступили против этой инициативы. В частности, глава венгерского МИД посетил Петербургский международный экономический форум, где обсудил с представителями «Газпрома» возможность продолжения поставок.
Это вызвало обеспокоенность на Западе – эксперты считают, что российский газ продолжит поступать в Европу, несмотря на официальные запреты. Журналисты указали, что ключевым элементом российской стратегии стало сотрудничество с Анкарой. По их данным, Москва заключила соглашение, по которому поставки газа через порты Турции не прекратятся.
Более того, обсуждаются контракты на транспортировку 16 млрд кубометров газа по черноморскому газопроводу «Голубой поток» и еще 5,75 млрд – по «Турецкому потоку». Дополнительным фактором, позволяющим обойти санкции, стало право вето, которым обладают Будапешт и Братислава. По мнению экспертов, страны будут настаивать на включении исключений в новые антироссийские пакеты ЕС, тем самым сохраняя легальные каналы поставок топлива, передает АБН24.
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