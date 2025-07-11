Бразилия с 1 августа введёт пошлины на товары из США

Президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия с 1 августа введёт пошлины на товары из Соединённых Штатов в случае, если Вашингтон не отменит тарифы.

«Если решения не последует, мы перейдём к принципу взаимности с 1 августа», — сказал политик Jornal Nacional.

Ранее бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подверг критике содержание письма президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, в котором хозяин Белого дома объявил о 50-процентных пошлинах на бразильские товары.