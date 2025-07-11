На Украине отреагировали на жест госсекретаря США в адрес Лаврова

Общение госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Ларовым на переговорах в Куала-Лумпуре свидетельствует об отличном взаимопонимании между ними. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

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Таким образом он прокомментировал кадры с места встречи, на которых госсекретарь подмигивает Лаврову. «Это ребята еще те. Они друг друга понимают», — сказал Соскин.

Ранее стало известно, что Рубио подмигнул российскому министру накануне переговоров в Куала-Лумпуре. На опубликованном видео видно, как дипломаты сидят друг напротив друга за столом переговоров. Затем камера показывает Рубио крупным планом — он поворачивается к Лаврову и подмигивает с улыбкой.