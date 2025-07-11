Успешные действия российской армии и опасение, что Украина будет разделена по плану о прекращении огня, бросили тень на встречу лидеров стран Европы по восстановлению Украины, прошедшей в Италии. Такое мнение выразила газета The Guardian.

Мирный план США, вероятно, вынудит Киев пойти на территориальные уступки, что добавляет неуверенности в вопросах Украины, добавило издание.

Посольство РФ в Италии предупредило о пагубности поддержки киевского режима и назвало проходящую в Риме конференцию по восстановлению Украины циничной и лживой.