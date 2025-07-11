Страны Евросоюза потеряют даже экономическую автономию перед лицом США, идя на повышение своих военных расходов до 5% ВВП, как того требует НАТО. Такое мнение высказал в интервью ТАСС депутат Европарламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Это увеличение военных бюджетов служит лишь интересам американского военно-промышленного комплекса", - сказал он. По его словам, увеличение военных расходов - это один из трех аспектов, ведущих к потере Евросоюзом экономической независимости.

Остальные два аспекта - это новые торговые тарифы США и "процесс замены российских энергоресурсов на американские". "Все вместе - это три экономических фактора, которые приведут к тотальной переориентации Европы на США", - отметил он.

Неутешительный прогноз

При этом Картайзер считает, что милитаризация Европы - "это не подготовка к нападению на Россию", а средство закрепления полной экономической зависимости Евросоюза от США. Депутат подчеркнул, что программы по милитаризации будут "финансироваться за счет урезания социальных бюджетов" европейских государств. Поэтому они "никогда не будут поддержаны европейским общественным мнением, если его не удастся запугать пропагандой о российской военной угрозе".

Евродепутат констатировал, что предстоит долгосрочный разрыв связей между странами Евросоюза, Россией и Белоруссией, который "будет сопровождаться массированной пропагандистской кампанией для оправдания милитаризации Европы".

Фернан Картайзер возглавляет люксембургскую правую Альтернативную демократическую партию реформ, от которой в 2024 году он был избран в Европарламент. Он последовательно выступает за реалистическую европейскую политику и поддерживает восстановление отношений между Евросоюзом и Россией.

Решение об увеличении военных расходов европейских государств НАТО до 5% ВВП к 2034 году было принято на саммите НАТО в Гааге 25 июня.