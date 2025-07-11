Трамп анонсировал важное заявление по России на 14 июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник выступит с серьезным заявлением по России. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

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"Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник", - произнес глава Белого дома.

При этом рассказать дополнительные подробности о содержании предстоящего заявления он отказался, заявив, что "разочарован в России".

"Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", - добавил президент США.

Напомним, 8 июля Трамп пообещал устроить России "маленький сюрприз", но раскрывать подробности своих планов отказался.

Также американский лидер заявлял, что "очень решительно" рассматривает возможность одобрения законопроекта об усилении антироссийских санкций, подчеркивая при этом, что зависеть все будет исключительно от его решения.