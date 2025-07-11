Издание Tencent считает, что санкции Украины против китайских компаний только ухудшают положение страны.

Авторы материала утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский не вправе запрещать китайскому бизнесу сотрудничать с Россией. В статье Зеленского называют "осенним кузнечиком", намекая на его недолговечное влияние, и советуют ему "знать свой вес".

«Зеленский не имеет права критиковать. Кем он себя возомнил? Взгляните еще раз: Зеленский — всего лишь осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться», - говорится в материале.

По мнению Tencent, Китай не заинтересован в восстановлении Украины, и Киеву не стоит рассчитывать на международную поддержку в этом вопросе. Издание сравнивает украинские санкции с "тонкой палкой", которая не имеет реальной силы, и призывает Зеленского перестать делать громкие заявления, если Украина не может самостоятельно решить финансовые проблемы.

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