Зеленскому посоветовали не переоценивать силу украинских санкций против Китая
Издание Tencent считает, что санкции Украины против китайских компаний только ухудшают положение страны.
Авторы материала утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский не вправе запрещать китайскому бизнесу сотрудничать с Россией. В статье Зеленского называют "осенним кузнечиком", намекая на его недолговечное влияние, и советуют ему "знать свой вес".
«Зеленский не имеет права критиковать. Кем он себя возомнил? Взгляните еще раз: Зеленский — всего лишь осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться», - говорится в материале.
По мнению Tencent, Китай не заинтересован в восстановлении Украины, и Киеву не стоит рассчитывать на международную поддержку в этом вопросе. Издание сравнивает украинские санкции с "тонкой палкой", которая не имеет реальной силы, и призывает Зеленского перестать делать громкие заявления, если Украина не может самостоятельно решить финансовые проблемы.
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