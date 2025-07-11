Advance: у Трампа практически нет рычагов давления на Россию

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Лидер американского государства Дональд Трамп практически не владеет рычагами влияния на Россию.

СМИ: у Трампа практически нет рычагов давления на Россию
© РИА Новости

Об этом пишет Advance.

«Зачем Путину его слушать, когда даже Зеленский, на которого Вашингтон влияет бесконечно сильнее, не слушает Трампа?» — отмечают хорватские журналисты.

Авторы публикации добавили, что пустые угрозы Трампа, которыми наполнена его риторика, не могут достичь цели.

Ранее газета The New York Times сообщила, что отношения американского и российского лидеров ухудшились.