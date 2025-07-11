Лидер американского государства Дональд Трамп практически не владеет рычагами влияния на Россию.

Об этом пишет Advance.

«Зачем Путину его слушать, когда даже Зеленский, на которого Вашингтон влияет бесконечно сильнее, не слушает Трампа?» — отмечают хорватские журналисты.

Авторы публикации добавили, что пустые угрозы Трампа, которыми наполнена его риторика, не могут достичь цели.

Ранее газета The New York Times сообщила, что отношения американского и российского лидеров ухудшились.