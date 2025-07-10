В США заявили об ухудшении отношений Путина и Трампа

Отношения президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина неожиданно ухудшились. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечается в статье, после избрания Трамп относился к российскому лидеру с уважением, однако теперь изменил свое мнение о нем. По словам автора, Путин был готов добиться многого в конфликте на Украине, но «неудачно разыграл свои карты».

Американский президент выражал недовольство своим российским коллегой и выступал с критикой в его адрес, что свидетельствует об отдалении Москвы от Вашингтона, заключает издание.

8 июля Трамп заявил, что недоволен Путиным, и пообещал оставить свой ответ Москве «небольшим сюрпризом». Он отметил, что российский президент «на первый взгляд кажется приветливым», но якобы произносит «пустые и ничего не значащие слова».