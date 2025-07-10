Конференция по восстановлению Украины в Риме является спектаклем, а ее участники — военными спекулянтами. Такое мнение высказала немецкая газета Berliner Zeitung.

«Пока западные корпорации пытаются урвать свой кусок пирога (...) во все большем количестве городов вместо сине-желтого флага развевается российский триколор», — отмечается в статье.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState писал о значительном продвижении российских войск в районе подконтрольных Киеву городов Лиман и Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого Минобороны России сообщило о взятии поселка Шевченко в ДНР.