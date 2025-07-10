Госдеп: без коммуникации с Россией невозможно достичь мира на Украине

Без коммуникации с российской стороной невозможно завершить украинский конфликт. Об этом на брифинге заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

По её словам, многие в предыдущей администрации США считали, что с президентом России Владимиром Путиным не стоит разговаривать.

«С ним не разговаривали три года. Так невозможно достичь какого-либо взаимопонимания, соглашения или попытаться остановить кровопролитие и страдания», — цитирует её РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что встреча американского лидера Дональда Трампа с Путиным на высшем уровне пока не планируется.