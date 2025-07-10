В Госдепе начинается реорганизация

Во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов, передает Fox News.

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«Целью реорганизации является более полное соответствие деятельности и программ сотрудников приоритетам внешней политики «Америка прежде всего»», — заявила она.

Брюс добавила, что недавнее практически единогласное решение Верховного суда позволяет начать реорганизацию в ведомстве. Как ожидается, это позволит обеспечить не только развитие министерства в соответствии с актуальными задачами, но и вернет его к истокам — демократии, ориентированной на результат.

Госсекретарь Марко Рубио до этого заявил, о необходимости сократить бюрократию и оптимизировать расходы, отметив, что за последние 25 лет структура Госдепа значительно разрослась, что снизило эффективность его работы.

Сообщалось также, что особое недовольство было вызвано призывом руководства работать сверхурочно для помощи американцам на Ближнем Востоке на фоне готовящихся увольнений. Хотя перемирие между Израилем и Ираном снизило нагрузку, многие сотрудники считают такую политику руководства оскорбительной.

Окончательное решение о сокращениях будет зависеть от вердикта Верховного суда США.