Рубио анонсировал переговоры с главой МИД Китая

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подтвердил подготовку встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Переговоры пройдут в рамках саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, сообщает Bloomberg.

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«Да, мы работаем над этим. При любой встрече подниму вопрос поддержки Россией со стороны Китая. Пекин явно помогает Москве, стараясь оставаться незамеченным», — отметил госсекретарь.

До этого Рубио заявил, что разрешение конфликта на Украине потребует «времени и терпения».

10 июля глава МИД России Сергей Лавров и Марко Рубио встретились на полях саммита АСЕАН, чтобы обсудить новый подход к урегулированию украинского кризиса. По словам Рубио, российская сторона озвучила некие предложения по Украине, которые ранее в Вашингтоне еще не слышали. Российский МИД подчеркнул, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» продолжится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».