Депутатов ЕП вынудили отозвать подписи под вотумом недоверия фон дер Ляйен
Нескольких депутатов Европарламента (ЕП) вынудили отозвать подписи под вотумом недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Об этом рассказала румынский парламентарий Диана Шошоакэ в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«На девять человек было оказано давление, чтобы они отозвали свои подписи, нас осталось 72, а было 80 с чем-то», — написала она.
По ее словам, даже несмотря на неудачу противников фон дер Ляйен при голосовании, оно стало историческим событием, поскольку под главой ЕК «впервые зашаталось кресло».
Ранее в Европарламенте прошло голосование по вопросу отставки фон дер Ляйен. За вынесение вотума недоверия главе ЕК проголосовала почти треть евродепутатов — 174 из 553, однако этого не хватило, чтобы сместить ее с поста.