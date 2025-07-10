Власти Литвы эвакуировались в бункер из-за атаки БПЛА

Руководство Литвы было вынуждено спуститься в убежище после того, как на территорию страны со стороны Беларуси проник самодельный летательный аппарат. Его ошибочно приняли за военный беспилотник, сообщило агентство Bloomberg.

"Лидеров Литвы увезли в убежище после сообщения о вхождении боевого беспилотника в воздушное пространство балтийской страны со стороны соседней Беларуси. Первоначально власти считали, что летающий объект может представлять опасность. Низколетящий объект, вторгшийся в воздушное пространство Литвы, не представлял угрозы", — написало издание Bloomberg.

В безопасное место были переведены премьер-министр Гинтаутас Палуцкас и председатель парламента Саулюс Сквернялис. Власти страны решили, что был запущен беспилотник типа Shahed. Он на три минуты зашел в воздушное пространство Литвы, но потерпел крушение на территории страны примерно в километре от границы с Белоруссией. Позже стало известно, что БПЛА оказался имитационным дроном Gerbera.