Зеленский высказался о перспективах дальнейших переговоров с Россией

Третий раунд переговоров Москвы и Киева пока откладывается, рассказал журналистам Владимир Зеленский. Он добавил, что еще не завершились те обмены, о которых договаривались ранее, пишет «Газета.Ru».

Накануне глава турецкого МИД Хакан Фидан назвал причину задержки российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, Турция ожидает от Украины ответа по готовности проведения третьего раунда.

Зеленский заявил, что в ночь на 10 июля Россия нанесла «массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов», и главной целью был Киев.

Украинский лидер призвал союзников как можно быстрее ввести новые санкции, а также направить инвестиции в производство оружия для Украины.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Берлин и Рим за помощь и поддержку, рассказал об успехах Украины в сфере производства дронов.

Песков: Россия ожидает, что состоится третий раунд переговоров с Украиной

Ранее политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев сообщил, что серьезных переговоров между Россией и Украиной не будет до осени, максимум до чего могут договориться стороны на сегодняшний день — обмен военнопленными.